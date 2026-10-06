Experts: laat de natuur meewerken aan klimaatbestendig Nederland

WAGENINGEN (ANP) - Groenere steden, rivieren die meer ruimte krijgen en een natuurlijke kuststrook die 'meegroeit' met de zeespiegelstijging. Deskundigen zien tal van manieren waarop Nederland zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering als het "de natuur laat meewerken". Een dinsdag gepresenteerd rapport geeft een uitgebreid overzicht van kansrijke opties hiervoor.

De publicatie komt van kennis- en innovatieprogramma NL2120, waarin onder meer experts zitten van de universiteit van Wageningen, kennisinstituut Deltares, natuurorganisaties en ingenieursbureaus. Een blauwdruk is het niet, benadrukken ze. Het is eerder "een startpunt en een uitnodiging aan overheden, boeren, ondernemers, natuurorganisaties en bewoners om samen aan de slag te gaan met natuurlijke oplossingen".

De gedachte achter natuurlijke oplossingen is dat zowel de natuur als mensen erop vooruitgaan. Meer groen in de stad kan bijvoorbeeld zorgen voor verkoeling, een betere opvang van regenwater en een beter welzijn van inwoners. "Als een rivier meer ruimte krijgt, daalt de waterstand bij hoogwater en ontstaat tegelijk ruimte voor riviernatuur en recreatie", schetsen de onderzoekers een ander voorbeeld.

Kwetsbaar

Ze herinneren eraan dat Nederland als laaggelegen delta kwetsbaar is voor de zeespiegelstijging en weersextremen. "Dat vraagt om aanpassingen van iedereen en zal ons dwingen tot lastige besluiten", klinkt het. "Nederland klimaatbestendig inrichten is een randvoorwaarde voor toekomstig verdienvermogen en welzijn."

Aan de kust zien de experts "meegroeiende" landschappen voor zich. Brede overgangszones van duinen, kwelders, schorren en ondiepe wateren kunnen het achterland beschermen en tegelijkertijd "waardevolle deltanatuur" opleveren. Ook bij rivieren is meer ruimte geven vaak beter dan dijken ophogen, concluderen de kenners. Met de juiste maatregelen dalen hoogwaterstanden tientallen centimeters. "Op de meeste trajecten zijn hierdoor na 2050 geen dijkverhogingen meer nodig."

Een andere maatregel die wordt genoemd is een hoger waterpeil in veenweidegebieden, zodat bodemdaling wordt voorkomen en CO2 in het veen blijft zitten. Dat vergt flinke aanpassingen van de landbouw, want het land wordt dan minder geschikt voor koeien. Zogeheten natte teelten kunnen een alternatief zijn, suggereren de onderzoekers. Lisdodde, riet, wilg of veenmos kunnen grondstoffen leveren voor bouwmaterialen, biomassa of potgrond. Ook recreatie en natuuronderhoud kunnen onderdeel worden van het verdienmodel.