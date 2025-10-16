Giuseppe Marsocci nieuwe topman modehuis Armani

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Armani heeft Giuseppe Marsocci benoemd tot nieuwe topman. Hij volgt oprichter Giorgio Armani op, die vorige maand op 91-jarige leeftijd overleed. Bronnen aan persbureau Reuters en Italiaanse media hadden al gemeld dat Marsocci waarschijnlijk de hoogste functie zou gaan vervullen.

Marsocci werkt al meer dan twintig jaar bij het in 1975 opgerichte Armani. Zijn benoeming is per direct. Volgens Armani is zijn aanstelling "een bevestiging van de verenigde wil van de Armani-familie om het project voort te zetten dat Giorgio heeft gebouwd en onderhouden voor vijftig jaar".

In zijn testament legde Giorgio Armani plannen vast voor de verkoop van een belang in het familiebedrijf aan een groot concern, wat uiteindelijk moet leiden tot een volledige overname van de onderneming. Het gaat dan om grote concerns als LVMH, EssilorLuxottica, L'Oréal of een ander bedrijf van vergelijkbare omvang. In eerste instantie moet 15 procent van Armani worden verkocht.