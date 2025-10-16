ECONOMIE
Bronnen: Denemarken probeerde drone uit de lucht te schieten

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 14:16
anp161025123 1
KOPENHAGEN (ANP) - De Deense krijgsmacht heeft tevergeefs geprobeerd om een van de onbekende drones uit de lucht te schieten die vorige maand over het land vlogen. Er is vruchteloos geschoten op een grote drone die boven een militair oefenterrein hing, meldt de Deense radiozender Radio IIII. Op meerdere plaatsen in Europa verschenen afgelopen weken ongeïdentificeerde drones, maar niet eerder is gemeld dat ook schoten zijn gelost.
In het weekend voor twee belangrijke vergaderingen van Europese leiders in Kopenhagen doken opnieuw ongeïdentificeerde onbemande vliegtuigjes op. Het land stond al op scherp nadat drones meermaals het vliegverkeer urenlang hadden verstoord. In de nacht van 27 op 28 september vloog er weer een boven het grote defensieterrein in Borris.
Een militair opende het vuur, melden defensiebronnen aan Radio IIII. De drone werd echter niet uitgeschakeld en kon verder vliegen.
Europese landen gaan het schieten op drones bij voorkeur uit de weg. Het kan gevaar opleveren voor de omgeving.
