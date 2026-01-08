Bronnen: eigenaren afgebrande Zwitserse bar vrijdag ondervraagd

CRANS-MONTANA (ANP/AFP) - De Franse eigenaren van de bar in Zwitserland, die in de nieuwjaarsnacht afbrandde, worden vrijdag ondervraagd, melden bronnen dicht bij het onderzoek. Het echtpaar wordt verdacht van nalatigheid. Dinsdag maakte burgemeester Nicolas Féraud bekend dat de bar al sinds 2019 niet meer was geïnspecteerd.

De bar zat vol met jongeren toen de brand rond 01.30 uur uitbrak. Veertig mensen kwamen om het leven, 116 mensen raakten gewond.

In een statement verklaarden de eigenaren dinsdag dat ze "verwoest en overweldigd door verdriet" waren en beloofden ze hun "volledige medewerking" aan de onderzoekers. "We zullen onder geen enkele omstandigheid proberen deze zaken te ontlopen."

Volgens aanklagers is de brand ontstaan doordat champagneflessen met ijsfonteinen te dicht bij het geluidsisolerende schuim in het plafond werden gehouden.