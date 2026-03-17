Glasvezel ver weg voor half miljoen adressen, zegt Telecompaper

HOUTEN (ANP) - Zo'n half miljoen Nederlandse adressen heeft nog geen concreet vooruitzicht op een glasvezelaansluiting. Dat heeft marktonderzoeker Telecompaper becijferd. Voor veel van deze adressen zijn de aanlegkosten per aansluiting hoog en zouden de projecten te klein van schaal zijn.

Volgens een rapport van Telecompaper vertraagde de aanleg van glasvezel vorig jaar "opvallend". Het totaal aan aangesloten adressen steeg met ruim een half miljoen tot dik 9,2 miljoen. In 2023 bedroeg de aanwas nog circa 1,5 miljoen en in 2024 1,1 miljoen.

Voor nog eens ongeveer 400.000 adressen is glasvezelaanleg inmiddels in voorbereiding of al gestart. Maar voor de resterende half miljoen adressen, waarvan circa 330.000 woningen, zijn er nog geen concrete aanlegplannen.

"In veel gebieden liggen adressen relatief ver uit elkaar, wat de businesscase voor glasvezel bemoeilijkt", legt Telecompaper uit. Maar ook in sommige woonwijken in Groningen en Rotterdam en in de historische binnensteden van Amsterdam en Delft zien de onderzoekers nog geen plannen.