VN willen onderzoek naar dodelijke explosie ziekenhuis Kabul

KABUL (ANP) - De mensenrechtentak van de Verenigde Naties wil een onafhankelijk en transparant onderzoek naar een dodelijk incident bij een ziekenhuis voor verslavingszorg in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daar vielen volgens de Afghaanse autoriteiten honderden doden na een Pakistaanse luchtaanval.

"Getuigen beschreven een tafereel van totale verwoesting op de locatie van het ziekenhuis en zagen honderden mensen op zoek naar hun familieleden", meldt het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Pakistan verwijt het Afghaanse Taliban-regime leugens te verspreiden over het incident. De Pakistaanse autoriteiten zeggen alleen "militaire en terroristische infrastructuur" te hebben aangevallen in het buurland, dat het verwijt extremisten te herbergen die aanslagen plegen in Pakistan.

Bij het conflict tussen de landen zijn volgens de VN sinds eind vorige maand honderden burgers gedood of gewond geraakt. Ook sloegen tienduizenden mensen op de vlucht.