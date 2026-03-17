VN: Voedseltekort dreigt voor miljoenen mensen door Iran-oorlog

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 13:31
GENÈVE (ANP/RTR) - Tientallen miljoenen mensen in de wereld kunnen worden getroffen door levensbedreigende honger als de oorlog tegen Iran zich tot juni voortsleept. Deze waarschuwing deed het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP).
Israël en de VS hebben Iran eind februari aangevallen. De oorlog heeft een groot deel van olie en gas voor de wereldmarkt, dat door de Straat van Hormuz moet, geblokkeerd. Olie en transport worden snel duurder en daardoor ook voedsel.
De oorlog blokkeert volgens het WFP ook aanvoerlijnen van hulp naar crisisgebieden. Het WFP vreest dat het aantal gevallen van 'acute honger' in juni is opgelopen met nog eens 45 miljoen gevallen. Er is nu al sprake van een historisch hoog aantal van 319 miljoen gevallen.
WFP-onderdirecteur Carl Skau noemt dit "een afgrijselijk vooruitzicht". Honger was al voor de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran volgens Skau op een ongekend grote schaal, zowel wat betreft het aantal mensen dat honger lijdt als de ernst van de gevolgen van het tekort aan voedsel.
