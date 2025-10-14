GM daalt op Wall Street na bijstelling plan voor stekkerauto's

NEW YORK (ANP) - General Motors (GM) behoorde dinsdag tot de dalers in New York. Het autoconcern achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC waarschuwde dat de kwartaalcijfers, die volgende week naar buiten komen, worden gedrukt door een last van 1,6 miljard dollar. Dat komt doordat de plannen voor elektrische auto's niet volgens plan verlopen. Het aandeel verloor 1,4 procent.

GM stelt de investerings- en productieplannen voor elektrische voertuigen te hebben herzien door het beleid van president Donald Trump. "Na recente beleidswijzigingen van de Amerikaanse overheid, waaronder de beëindiging van bepaalde belastingvoordelen voor de aankoop van elektrische auto's, verwachten we dat de adoptiesnelheid van elektrische auto's afneemt", aldus GM.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief. De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,8 procent lager op 45.666 punten. De S&P 500-index zakte 1 procent tot 6585 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent op 22.331 punten.