ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GM daalt op Wall Street na bijstelling plan voor stekkerauto's

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 15:43
anp141025130 1
NEW YORK (ANP) - General Motors (GM) behoorde dinsdag tot de dalers in New York. Het autoconcern achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC waarschuwde dat de kwartaalcijfers, die volgende week naar buiten komen, worden gedrukt door een last van 1,6 miljard dollar. Dat komt doordat de plannen voor elektrische auto's niet volgens plan verlopen. Het aandeel verloor 1,4 procent.
GM stelt de investerings- en productieplannen voor elektrische voertuigen te hebben herzien door het beleid van president Donald Trump. "Na recente beleidswijzigingen van de Amerikaanse overheid, waaronder de beëindiging van bepaalde belastingvoordelen voor de aankoop van elektrische auto's, verwachten we dat de adoptiesnelheid van elektrische auto's afneemt", aldus GM.
De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief. De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,8 procent lager op 45.666 punten. De S&P 500-index zakte 1 procent tot 6585 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent op 22.331 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536521789

Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

generated-image (1)

In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?

ANP-532488948

Waarom je beter niet te veel vleesvervangers kunt eten

ANP-532160106

5 tekenen dat je te aardig bent voor je geliefde

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

Loading