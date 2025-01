GM en Ford Motor omlaag na opmerkingen Trump over importheffingen

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse autoconcerns hoorden donderdag tot de verliezers op Wall Street nadat president Donald Trump vlak voor het sluiten van de beurs opnieuw had verklaard dat hij importheffingen van 25 procent wil invoeren op producten uit Canada en Mexico. Trump herhaalde hiermee zijn waarschuwing aan de twee landen, die tot de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten behoren.

Beleggers schrokken van de opmerkingen en zetten de aandelen GM en Ford Motor tot meer dan 4 procent lager. Beide aandelen koersten kort daarvoor nog in de plus, maar gingen uiteindelijk tot bijna 1 procent lager de handel uit. Direct na zijn inauguratie liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen uit Canada en Mexico. Voor kenners is nog steeds onduidelijk of de president daad bij woord zal voegen.

De handelsdag stond verder erg in het teken van bedrijfsresultaten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 44.882,13 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent op 6071,17 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verbeterde 0,3 procent tot 19.681,75 punten. Woensdag gingen de aandelenbeurzen in New York nog omlaag na het besluit van de Amerikaanse centralebankkoepel Federal Reserve om de rente onveranderd te laten, na de verlagingen vorig jaar.