UNRWA helpt Palestijnen verder ondanks verbod Israël

NEW YORK (ANP/DPA) - De hulp aan Palestijnen door de VN-organisatie UNRWA wordt voortgezet ondanks een Israëlisch verbod. UNRWA had deze donderdag moeten stoppen, maar de activiteiten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook gaan door.

De UNRWA kan de betrokken gemeenschappen blijven helpen, benadrukt een VN-woordvoerder. De UNRWA-klinieken op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, zijn open. Ook in Gaza gaat de hulpverlening verder.

Israël verbood de organisatie om op Israëlisch grondgebied te werken. Ook mogen Israëlische ambtenaren niet meer met de UNRWA samenwerken. Volgens Israël waren UNRWA-medewerkers betrokken bij de aanval van 7 oktober 2023 op Israël. Het verbod wekte de vrees dat het voor UNRWA moeilijk of zelfs onmogelijk zou worden hulp te bieden aan de Palestijnse burgerbevolking.