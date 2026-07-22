Goedkeuring voor Frans-Russisch kernenergieproject in Duitsland

LINGEN (ANP/AFP/RTR) - De Duitse autoriteiten hebben toestemming gegeven voor een Frans-Russisch kernenergieproject. Het project tussen het Franse Framatome en het Russische Rosatom zou worden gevestigd in de assemblagefabriek van Framatome in het Duitse Lingen.

De geplande samenwerking tussen een dochteronderneming van Framatome en het Russische staatsbedrijf is gericht op de productie van splijtstofstaven voor door Rusland ontworpen reactoren. Critici vrezen spionage en sabotage vanuit Moskou, maar het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Nedersaksen, waar Lingen deel van uitmaakt, keurt het project goed.

Rosatom is vrijgesteld van EU-sancties die tegen Rusland zijn ingesteld na de invasie in Oekraïne in februari 2022.

De Duitse politicus Roderich Kiesewetter van CDU wil dat de federale regering ingrijpt. Tegenover Politico noemt hij het project "gevaarlijk voor de veiligheid".