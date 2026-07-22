ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeven mensen in ziekenhuis na trambotsing Erasmusbrug

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 14:21
anp220726127 1
ROTTERDAM (ANP) - Zeven mensen die gewond raakten door de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
In totaal zijn volgens de laatste informatie vijftien mensen gewond geraakt. "De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers en konden naar huis", laat de veiligheidsregio weten.
Een woordvoerder had het kort na het ongeluk over achttien gewonden, van wie twee ernstig, maar die aantallen zijn bijgesteld. Een ANP-verslaggever ziet dat op de brug het opruimen van de ravage is begonnen. Een vrachtwagen wordt gevuld met brokstukken.
Een tram reed woensdagmiddag schijnbaar zonder te remmen tegen een stilstaande tram aan op de brug over de Nieuwe Maas. De brug stond op dat moment open.
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

blog-medicijnen-hitte-hero

Bijna niemand weet dat deze veelgebruikte medicijnen je bij hitte extra kwetsbaar maken

Loading