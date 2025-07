Gokbedrijf Unibet moet gegevens verstrekken, oordeelt rechtbank

AMSTERDAM (ANP) - Gokaanbieder Unibet moet de transactiegegevens verstrekken van consumenten als die het bedrijf daarom vragen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag geoordeeld in een kort geding dat door een consument was aangespannen tegen Unibet.

Volgens Benzi Loonstein, de advocaat van de consument, is dit de eerste uitspraak waarin de rechter oordeelt dat Unibet de stukken die consumenten opvragen, daadwerkelijk moet verstrekken. "Doen ze dit niet, dan wordt een dwangsom tot 1 miljoen euro opgelegd", aldus Loonstein.

Unibet opereerde, net als andere onlinegokaanbieders, tot 2021 zonder vergunning in Nederland. Dat maakt de inzetten volgens Loonstein onrechtmatig. Vorig jaar oordeelden verschillende rechters al dat onlineaanbieders inzetten moesten terugbetalen. Inzicht in transactiedata is de eerste stap voor consumenten om verloren geld terug te kunnen eisen.

ADO Den Haag

Loonstein zegt meerdere procedures te voeren tegen het Maltese gokbedrijf Unibet voor enkele individuen en grote groepen. "We hebben enkele individuele procedures naar voren geschoven, omdat die zaken sneller gaan. We gaan dit nu ook in andere zaken, en uiteindelijk voor de vele duizenden mensen die hiermee te maken hebben, doen."

In mei besloot Unibet om oud-voetballer Tom Beugelsdijk, die ook werd bijgestaan door Loonstein, toch inzage te geven in zijn transactiedata. Dat gebeurde vlak voor het kort geding dat Beugelsdijk tegen Unibet had aangespannen bij de rechtbank Den Haag. Met die gegevens wil de voormalig verdediger van ADO Den Haag een geschatte 100.000 euro terugeisen.

Doordat de transactiedata van Beugelsdijk alsnog werden toegestuurd, verdween de oorspronkelijke noodzaak van het kort geding en volgde er geen uitspraak in die zaak door de rechter. "Nu is Unibet wel op de vingers getikt door de rechter. Het is een recht om je eigen gegevens te ontvangen", zei Loonstein in een reactie op het vonnis van de rechtbank Amsterdam.