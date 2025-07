Topman Bitvavo treedt definitief terug om onderzoek

AMSTERDAM (ANP) - Mark Nuvelstijn van cryptoplatform Bitvavo legt zijn functie als topman definitief neer. Dit doet hij omdat het bedrijf samen met een advocatenkantoor een onderzoek naar hem is begonnen. Donderdag legde hij zijn taken al tijdelijk neer, maar nu treedt hij definitief terug en geeft aan ook niet terug te willen keren in een bestuursrol bij Bitvavo.

Vragen van Het Financieele Dagblad in aanloop naar een publicatie van de krant over Nuvelstijns privébeleggingen waren aanleiding voor het onderzoek. De kwestie draait om de communicatie rond miljoenenbeleggingen via de voor fraude veroordeelde Max R., die ook Nuvelstijn dupeerde door ingelegd geld zelf te gebruiken.

"Bitvavo wil ik niet belasten met een kwestie uit het verleden rondom mijn privébeleggingen", verklaart Nuvelstijn. "De komende periode wil ik gebruiken om verantwoording af te leggen over mijn handelen. Het is zuiver wanneer ik dat doe zonder een mogelijk conflicterend belang als statutair-bestuurder van Bitvavo."

'Pijnlijk besluit'

Nuvelstijn noemt het een "pijnlijk besluit", maar "het langetermijnbelang van de onderneming en haar stakeholders staat voor mij voorop".

Bitvavo respecteert het besluit van de vertrekkend topman. Het cryptoplatform stelt dat Nuvelstijn als medeoprichter een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het bedrijf.

Johan van Olffen, die al financieel topman was van Bitvavo, is tijdelijk als topman aangesteld. Hij gaat die twee rollen combineren. "Het was al langer de bedoeling dat Nuvelstijn zijn taken op termijn zou overdragen aan een nieuwe CEO, die Bitvavo naar een volgende fase van groei zal leiden", licht het bedrijf toe. "Recente ontwikkelingen hebben deze beslissing versneld."