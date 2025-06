Goksite Unibet krijgt waarschuwing om bus wielerploeg

DEN HAAG (ANP) - Gokbedrijf Optdeck, in Nederland bekend van goksite Unibet, heeft een dubbele waarschuwing gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). De onderneming is de fout ingegaan met een bus van wielerploeg Unibet Tietema Rockets. Ook ontving de toezichthouder een signaal over een niet geoorloofde bonusfunctie in een gokspel van Unibet.

Onderdeel van de sponsoring van de wielerploeg is een touringcar waarop het logo van Unibet te zien is. Maar de touringcar is in Nederland niet alleen gebruikt om het sportteam te vervoeren maar ook voor andere doeleinden. Hiermee is het verbod op ongerichte reclame overtreden, aldus de Ksa.

De waakhond heeft met Optdeck gepraat. Daarbij zei het bedrijf dat het niet wist dat de bus ook voor ander vervoer werd gebruikt. De Ksa heeft in het gesprek benadrukt dat Unibet zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de regels. Nu blijft het bij een waarschuwing. Als Optdeck in de toekomst weer een fout begaat, kan de Ksa strengere sancties opleggen.