Iraanse Raad van Hoeders akkoord met stop samenwerking met IAEA

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - De machtige Raad van Hoeders in Iran heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee het parlement tijdelijk de samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wil opzeggen. Alleen wanneer de veiligheid van de Iraanse nucleaire centra verzekerd is, zouden inspecteurs van het IAEA naar Iran kunnen terugkeren.

Het parlement lanceerde het wetsvoorstel deze week als gevolg van de recente Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen op nucleaire installaties in het land. Iran is boos omdat het IAEA die niet heeft veroordeeld. Teheran beschuldigt het agentschap ervan partijdig te zijn en Israël en de VS in de kaart te spelen.

Het IAEA kwam in juni met een resolutie waarin stond dat Iran in gebreke blijft bij het uitvoeren van zijn verplichtingen met betrekking tot het nucleaire programma. Israël begon toen met de aanvallen en volgens Teheran werd de verklaring van het IAEA als excuus gebruikt.

De wet moet nog worden ondertekend door president Masoud Pezeshkian.