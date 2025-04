Goldman Sachs verdient fors meer met aandelenhandel door onrust

NEW YORK (ANP) - De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal flink meer geld verdiend met de handel in aandelen door de grote onrust op de beurzen door het handelsbeleid van president Donald Trump. De inkomsten uit de handel in aandelen stegen daarbij naar een recordniveau. Wel werd minder verdiend met het adviseren bij fusies, overnames en het begeleiden van beursgangen.

De inkomsten bij aandelen stegen met 27 procent tot 4,2 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Vrijdag maakten rivalen JPMorgan Chase en Morgan Stanley ook al records bekend bij de aandelenhandel door de onrust op de financiële markten door de importheffingen van Trump en de vrees voor een wereldwijde economische recessie.

Die onrust zorgde er wel voor dat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met fusies en overnames en dat beursgangen worden afgeblazen. Daardoor daalde de omzet bij de zakenbankdivisie van Goldman Sachs met 8 procent tot 1,9 miljard dollar.