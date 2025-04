Nederlandse media akkoord over informatie in Google-resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Elf grote Nederlandse nieuwsorganisaties hebben een akkoord gesloten over het gebruik van informatie in de resultatenlijst van Google. Dat was nodig vanwege Europese wetgeving die in 2021 inging. Het bedrag van de deal maken het techconcern en Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht (OPR), die het akkoord namens de media sloot, niet bekend.

De overeenkomst gaat om het gebruik van zogeheten 'snippets', de paar regels tekst van een artikel die Google weergeeft. Voor de consument verandert daarin niets door de deal. Deze is ook niet van toepassing op het gebruik van verdere informatie van de nieuwsmedia door Google, bijvoorbeeld voor het trainen van kunstmatige intelligentie.

Google sloot al vergelijkbare deals met ruim 4000 nieuwsorganisaties in twintig EU-landen. In Nederland gaat het om BDUmedia, DPG Media, Erdee Media Groep, FD Mediagroep, De Groene Amsterdammer, Mediahuis, Nedag Uitgevers, Roularta, RTL, de NPO en regionale omroepen.