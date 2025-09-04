ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verontreiniging Maas leidt tot meer kalk in Limburgs drinkwater

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 11:40
anp040925094 1
ROERMOND (ANP) - In het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kan sinds begin augustus geen water uit de Maas gebruiken voor de drinkwaterproductie, omdat de rivier verontreinigd is met een bestrijdingsmiddel. Het bedrijf schakelt nu volledig over op diep grondwater en daarin zit van nature meer kalk. "Dit is volledig veilig en gezond."
Volgens WML voldoet de kwaliteit van het drinkwater "nog steeds aan de wettelijke voorschriften". Wel kan iets meer kalkaanslag ontstaan op kranen, in waterkokers en andere apparaten. WML waarschuwt hiervoor in een bericht op de website en informeert ook alle klanten in Noord- en Midden-Limburg persoonlijk. Het gaat om ongeveer 167.000 aansluitingen.
WML maakte vorige week bekend dat het geen Maaswater kan innemen, omdat hierin een chemisch middel is aangetroffen dat onder meer in de landbouw wordt gebruikt tegen schimmels. Uit onderzoek bleek dat de vervuiling afkomstig is uit Wallonië. Welk Belgisch bedrijf het middel heeft geloosd, is nog niet bekend.
WML gebruikte voor de productie de afgelopen weken Maaswater dat was opgeslagen in voorraadbekkens. "We willen daarin een bepaald peil aanhouden, ook om de natuur in dit gebied in balans te houden", zegt een woordvoerster. Het bedrijf stapt daarom voorlopig over op uitsluitend diep grondwater. Normaal gesproken bestaat het drinkwater voor 75 procent uit grondwater en 25 procent uit Maaswater. "Zodra de watermonsters van de Maas weer goed zijn, kunnen we dat water weer gaan gebruiken. We zorgen eerst dat de spaarbekkens weer op peil komen en schakelen dan langzaam over naar oppervlaktewater voor de drinkwaterproductie."
Vorig artikel

Google deels uitgevallen in Turkije en delen Zuidoost-Europa

Volgend artikel

Geen Franse vrouwen op WK door te late uitslag van geslachtstest

POPULAIR NIEUWS

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij