Verontreiniging Maas leidt tot meer kalk in Limburgs drinkwater

ROERMOND (ANP) - In het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kan sinds begin augustus geen water uit de Maas gebruiken voor de drinkwaterproductie, omdat de rivier verontreinigd is met een bestrijdingsmiddel. Het bedrijf schakelt nu volledig over op diep grondwater en daarin zit van nature meer kalk. "Dit is volledig veilig en gezond."

Volgens WML voldoet de kwaliteit van het drinkwater "nog steeds aan de wettelijke voorschriften". Wel kan iets meer kalkaanslag ontstaan op kranen, in waterkokers en andere apparaten. WML waarschuwt hiervoor in een bericht op de website en informeert ook alle klanten in Noord- en Midden-Limburg persoonlijk. Het gaat om ongeveer 167.000 aansluitingen.

WML maakte vorige week bekend dat het geen Maaswater kan innemen, omdat hierin een chemisch middel is aangetroffen dat onder meer in de landbouw wordt gebruikt tegen schimmels. Uit onderzoek bleek dat de vervuiling afkomstig is uit Wallonië. Welk Belgisch bedrijf het middel heeft geloosd, is nog niet bekend.

WML gebruikte voor de productie de afgelopen weken Maaswater dat was opgeslagen in voorraadbekkens. "We willen daarin een bepaald peil aanhouden, ook om de natuur in dit gebied in balans te houden", zegt een woordvoerster. Het bedrijf stapt daarom voorlopig over op uitsluitend diep grondwater. Normaal gesproken bestaat het drinkwater voor 75 procent uit grondwater en 25 procent uit Maaswater. "Zodra de watermonsters van de Maas weer goed zijn, kunnen we dat water weer gaan gebruiken. We zorgen eerst dat de spaarbekkens weer op peil komen en schakelen dan langzaam over naar oppervlaktewater voor de drinkwaterproductie."