Google doet voorstel aan EU om boete te mijden, meldt Bloomberg

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google heeft voorstellen ingediend bij de Europese Commissie met veranderingen in de manier waarop nieuwsresultaten in zijn zoekmachine te zien zijn. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Daarmee wil Google een mogelijke nieuwe boete van Brussel voorkomen.

De Commissie opende in november een onderzoek naar Google, na signalen dat Google artikelen van nieuwsmedia lager rangschikt als ze op hun sites ook inhoud tonen van commerciële partners. Daarmee overtreedt het bedrijf mogelijk een EU-wet. Google stelde dat gebruikers zo minder spamberichten zien in hun zoekresultaten.

Volgens de bronnen wijzigt Google in het voorstel zijn antispambeleid. Regels zouden worden versoepeld, zodat nieuwssites inhoud van bepaalde adverteerders kunnen plaatsen zonder het risico te lopen uit de indexen van Google te worden verwijderd.

Als Brussel het voorstel goedkeurt, kan Google volgens de bronnen een formeel bevel vermijden om zijn praktijken te veranderen.