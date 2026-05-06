Hulpdiensten na evacuatievlucht cruiseschip aangekomen bij LUMC

LEIDEN (ANP) - De ambulances die eerder woensdagavond van Schiphol waren vertrokken met vermoedelijk een Nederlandse opvarende van het cruiseschip MV Hondius zijn aangekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ziet een ANP-fotograaf.

Een medische evacuatievlucht vanuit de Kaapverdische hoofdstad Praia landde iets voor 20.00 uur op Schiphol. Een verslaggever zag behalve Nederlandse ambulances ook veel Duitse hulpdiensten klaarstaan. Die zijn ook vertrokken vanaf de luchthaven.

Een tweede evacuatievlucht vanuit Kaapverdië is vooralsnog gestrand op Gran Canaria.