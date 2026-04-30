Google-eigenaar Alphabet flink hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Alphabet behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Het moederbedrijf van Google presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Vooral via de cloud- en platformdiensten van Google Cloud kwam er meer geld binnen, dankzij de toepassingen van AI en de achterliggende rekenkracht die het bedrijf klanten aanbiedt. Het aandeel werd 6,9 procent hoger gezet.

Volgens Alphabet-topman Sundar Pichai is de groei te danken aan de AI-investeringen van het bedrijf. Het techconcern verhoogde ook de kapitaalinvesteringen voor dit jaar en verwacht dat de investeringen in 2027 significant hoger liggen dan in 2026.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief op de laatste dag van de sterke beursmaand april. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 49.159 punten en de brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 7158 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 24.798 punten.

Oorlog Midden-Oosten

De Amerikaanse beurzen zijn deze maand hard gestegen, mede door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de techaandelen lieten een flink herstel zien door het optimisme over de opkomst van AI. De S&P 500 stevent af op een maandwinst van ruim 9 procent, terwijl de Nasdaq op weg is naar een winst van ruim 14 procent in april. Beide indexen kennen daarmee de beste maand sinds 2020. De Dow koerst af op een maandwinst van ruim 5 procent, de beste prestatie sinds november 2024.

Amazon steeg 1 procent. Het tech- en webwinkelconcern zag de kwartaalomzet stijgen, dankzij een sterke groei van zijn clouddivisie. Die groeide in het hoogste tempo sinds 2022, nu Amazon steeds meer profiteert van deals met grote AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Net als andere grote techconcerns investeert Amazon fors in AI-infrastructuur, zoals datacenters.

Meta

Ook socialemediaconcern Meta verwacht dit jaar nog meer te investeren in de bouw van datacenters voor AI dan eerder geraamd. Het bedrijf achter Facebook en Instagram boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De resultaten werden overschaduwd door een daling van de gebruikersgroei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Meta gaf de internetstoringen in Iran en de beperkingen op WhatsApp in Rusland de schuld van de daling. Het aandeel zakte 10 procent.

Microsoft verloor 3,3 procent. Het softwareconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht dankzij de sterke groei van zijn clouddiensten. De kapitaalinvesteringen in AI vielen echter tegen.