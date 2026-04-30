Kallas: geen sprake van terugkeer naar oude situatie met Rusland

KURESSAARE (ANP) - Er kan geen sprake zijn van terugkeer naar de oude situatie met Rusland, vindt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Zelfs niet nadat Moskou een einde heeft gemaakt aan de oorlog in Oekraïne", zei ze na afloop van een ministeriële bijeenkomst van Noord-Europese en Baltische staten in Estland.

Ze lijkt daarmee de Belgische premier Bart De Wever te corrigeren.

De Wever heeft recent een aantal keer gezegd dat de betrekkingen met Rusland genormaliseerd kunnen worden, zodra er een rechtvaardig en duurzaam vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland ligt. Volgens hem vinden meerdere EU-leiders dat.

EU-aanpak

Kallas zei donderdag juist dat iedereen het erover eens is dat de banden met Rusland niet aangehaald kunnen worden. De EU-buitenlandchef staat bekend als felle tegenstander van Rusland. Voordat ze naar Brussel vertrok, was ze premier van Estland.

In mei praten de ministers van Buitenlandse Zaken in Cyprus verder over de EU-aanpak ten aanzien van Rusland en het beschermen van de veiligheidsbelangen van de EU, zei Kallas verder.