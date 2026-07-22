ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google-eigenaar ziet cloudomzet flink stijgen en boekt meer winst

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 22:59
anp220726194 1
MOUNTAIN VIEW (ANP) - Het moederbedrijf van Google heeft het afgelopen kwartaal fors meer verdiend aan zijn cloudactiviteiten. Alphabet profiteerde van een versnelde omzetgroei van Google Cloud dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur en AI-oplossingen. Ook boekte Alphabet een fors hogere nettowinst.
De omzet van de cloudtak groeide met 82 procent naar bijna 24,8 miljard dollar. Topman Sundar Pichai noemt het mede daardoor een "fantastisch" kwartaal. "Onze investeringen in kunstmatige intelligentie herdefiniëren wat mogelijk is binnen elk onderdeel van ons bedrijf", voegt hij daaraan toe.
De totale omzet van Alphabet steeg met bijna een kwart tot zo'n 119,8 miljard dollar. Onderaan de streep boekte het bedrijf een nettowinst van ruim 112,2 miljard dollar. Dat is een flinke stijging vergeleken met de 28,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.
Verder stelt het bedrijf dat zijn AI-functies zorgen voor meer zoekopdrachten en dat meer dan 1,7 miljard unieke gebruikers WK-gerelateerde video's op YouTube hebben gekeken tijdens het voetbalevenement.
loading

POPULAIR NIEUWS

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

shutterstock_2753767101

11 verrassende dingen die in de vaatwasser kunnen (en 7 die er niet in kunnen)

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

Loading