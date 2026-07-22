Google-eigenaar ziet cloudomzet flink stijgen en boekt meer winst

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Het moederbedrijf van Google heeft het afgelopen kwartaal fors meer verdiend aan zijn cloudactiviteiten. Alphabet profiteerde van een versnelde omzetgroei van Google Cloud dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur en AI-oplossingen. Ook boekte Alphabet een fors hogere nettowinst.

De omzet van de cloudtak groeide met 82 procent naar bijna 24,8 miljard dollar. Topman Sundar Pichai noemt het mede daardoor een "fantastisch" kwartaal. "Onze investeringen in kunstmatige intelligentie herdefiniëren wat mogelijk is binnen elk onderdeel van ons bedrijf", voegt hij daaraan toe.

De totale omzet van Alphabet steeg met bijna een kwart tot zo'n 119,8 miljard dollar. Onderaan de streep boekte het bedrijf een nettowinst van ruim 112,2 miljard dollar. Dat is een flinke stijging vergeleken met de 28,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Verder stelt het bedrijf dat zijn AI-functies zorgen voor meer zoekopdrachten en dat meer dan 1,7 miljard unieke gebruikers WK-gerelateerde video's op YouTube hebben gekeken tijdens het voetbalevenement.