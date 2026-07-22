Bosbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt bewoonde plaatsen

ALMOROX (ANP) - Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt omliggende bebouwde plaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met hun ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag door nog onbekende oorzaak uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden.

Daar liggen woonwijken van het project El Encinar de Alberche en iets verderop Villa del Prado. Die gemeente telt ongeveer 7700 inwoners.

De regionale overheden en brandweerkorpsen proberen met steun van specialisten van het leger de brand te bestrijden. Die woedt aan de grens van de regio's Castilië-La Mancha en Madrid. De Spaanse hoofdstad ligt 50 kilometer verder.