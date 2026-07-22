ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bosbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt bewoonde plaatsen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 22:47
anp220726192 1
ALMOROX (ANP) - Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt omliggende bebouwde plaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met hun ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag door nog onbekende oorzaak uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden.
Daar liggen woonwijken van het project El Encinar de Alberche en iets verderop Villa del Prado. Die gemeente telt ongeveer 7700 inwoners.
De regionale overheden en brandweerkorpsen proberen met steun van specialisten van het leger de brand te bestrijden. Die woedt aan de grens van de regio's Castilië-La Mancha en Madrid. De Spaanse hoofdstad ligt 50 kilometer verder.
loading

POPULAIR NIEUWS

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

shutterstock_2753767101

11 verrassende dingen die in de vaatwasser kunnen (en 7 die er niet in kunnen)

Loading