Google groeit vooral hard dankzij vraag naar AI-diensten in cloud

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben Google in het vierde kwartaal opnieuw veel meer omzet opgeleverd. De clouddivisie van het techbedrijf boekte een 30 procent hogere omzet, maakte moederbedrijf Alphabet dinsdag bekend. Dat komt onder andere doordat AI-startups gebruikmaken van de rekenkracht die dit onderdeel aanbiedt.

De aandacht van beleggers gaat bij de dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers van Google-moederbedrijf Alphabet vooral uit naar de clouddivisie. Dit onderdeel moet in de toekomst voor verdere groei van het bedrijf zorgen dankzij de verwachte stroom aan nieuwe AI-toepassingen, die Google zelf ook ontwikkelt en verwerkt in zijn diensten. Google Cloud boekte uiteindelijk een omzet van 12 miljard dollar in het vierde kwartaal, wat iets minder was dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De tak van Google waar onder andere de zoekmachine, Google Maps en videoplatform YouTube onder vallen, groeide in een beduidend lager tempo. De totale opbrengsten van Alphabet in het slotkwartaal van 2024 stegen 12 procent tot 96,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 26,5 miljard dollar, 28 procent meer dan een jaar eerder.