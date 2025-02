Alcaraz verslaat Van de Zandschulp in eerste ronde ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Carlos Alcaraz (21) heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO Open revanche genomen op Botic van de Zandschulp. De 21-jarige Spanjaard schakelde de acht jaar oudere Nederlander voor een volgepakt Ahoy uit in drie sets: 7-6 (3) 3-6 6-1. De als eerste geplaatste Alcaraz speelt donderdag in de tweede ronde tegen de winnaar van het treffen tussen Félix Auger-Aliassime en Andrea Vavassori. De voormalige nummer 1 van de wereld maakt zijn debuut in Rotterdam.

Van de Zandschulp veegde Alcaraz vorig jaar tijdens hun laatste onderlinge ontmoeting in de tweede ronde van de US Open nog in drie sets van de baan. Het was in Rotterdam de vierde keer dat ze elkaar troffen in een partij op het hoogste niveau. De eerste twee ontmoetingen waren voor Alcaraz, die de onderlinge stand nu op 3-1 in zijn voordeel heeft gezet.