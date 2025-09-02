Google hoeft Chrome niet af te stoten, oordeelt rechter in VS

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Google hoeft zijn populaire Chrome-browser niet te verkopen. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een historische rechtszaak die het ministerie van Justitie tegen de zoekmachine had aangespannen. Google moet wel data delen met concurrenten om de concurrentie in zoekopdrachten te vergroten, zoals Justitie ook wilde.

Google mag daarnaast wel betalingen blijven doen aan derden voor standaardplaatsing in browsers, maar mag geen exclusieve overeenkomsten aangaan die fabrikanten van apparaten zouden verhinderen om concurrerende producten vooraf te installeren op nieuwe toestellen.

Justitie had de maatregelen geëist om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken op te breken, nadat een Amerikaanse rechter vorig jaar had vastgesteld dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op onlinezoekopdrachten.