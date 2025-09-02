ECONOMIE
Gérard Depardieu in beroep tegen vervolging voor verkrachting

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 23:35
anp020925221 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse acteur Gérard Depardieu (76) gaat in beroep tegen een rechterlijk bevel om hem te berechten wegens verkrachting. Dat zei zijn advocaat dinsdag tegen het Franse nieuwsnetwerk BFMTV.
Eerder dinsdag werd bekend dat Depardieu alsnog wordt aangeklaagd en vervolgd voor verkrachting van actrice Charlotte Arnould in 2018. "Zeven jaar later, zeven jaar vol verschrikkingen en hel", reageerde de actrice op sociale media. Arnould beschuldigt Depardieu al jaren van herhaaldelijk seksueel misbruik in zijn huis in Parijs, maar kreeg aanvankelijk te horen dat er onvoldoende bewijs was.
Depardieu wordt al langer achtervolgd door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij kreeg dit jaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd voor aanranding op een filmset in 2021.
De acteur heeft eerder tegengesproken dat hij Arnould heeft verkracht. "Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nooit, een vrouw misbruikt", schreef hij in 2023 aan de krant Le Figaro.
