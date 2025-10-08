Google investeert 5 miljard in Belgisch datacenter

SUNNYVALE (ANP) - Google kondigt aan 5 miljard euro te investeren in België voor de uitbreiding van een datacenter in Saint-Ghislain. Daarmee wil het techconcern voldoen aan de groeiende vraag naar zijn clouddiensten, onder andere voor de ontwikkeling van toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Door de extra investering ontstaan volgens Google driehonderd nieuwe banen. Volgens het Amerikaanse techconcern levert de aanwezigheid van een groot datacentrum ook voordelen op voor organisaties en bedrijven in België zelf die AI-toepassingen ontwikkelen.

Google maakte de investering bekend tijdens de economische missie van België in de Verenigde Staten. Volgens de Belgische premier Bart De Wever is het project ook van strategisch belang voor het land. "De nieuwe investering van Google is een krachtig teken van vertrouwen in België als hub voor digitale innovatie en duurzame groei."

Eneco levert samen met twee andere leveranciers hernieuwbare stroom voor het Belgische datacenter.