Politie: vrouw (49) ontvoerd tijdens rit van Hoofddorp naar werk

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 20:42
HOOFDDORP (ANP) - Een vrouw is ontvoerd die woensdagochtend vanuit het Noord-Hollandse Hoofddorp naar haar werk in Beverwijk vertrok. Daar gaat de politie in ieder geval van uit.
Het gaat om een 49-jarige vrouw. De politie zegt dat zij om 08.30 uur vanaf de Mosselplaat in Hoofddorp in een zwarte BMW is weggereden. Ze is daarna nooit op haar werk aangekomen.
De politie vermoedt dat ze is ontvoerd, maar weet niet op welke plek dat is gebeurd. "Sinds de melding van de vermissing doen meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden", aldus de politie. Ze roept mensen die mogelijk meer weten op zich te melden.
