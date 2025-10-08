ECONOMIE
Regio Songfestival introduceert AI-jurylid

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 20:02
ARNHEM (ANP) - Een computer beslist dit jaar mee wie het Regio Songfestival wint. Aan de vakjury wordt een AI-jurylid toegevoegd, is woensdag bekendgemaakt.
"We zochten een manier om iets nieuws te doen", zegt bedenker en producer Arthur Marres over de toevoeging tegen Omroep Brabant. "Een moderne twist, zonder afbreuk te doen aan het originele format."
Het AI-jurylid gaat de optredens van de deelnemers enkel beoordelen op de songteksten. Volgens Marres is de computer nog niet in staat om een optreden te beoordelen.
Het Regio Songfestival, waaraan alle dertien regionale omroepen meedoen, vindt dit jaar voor de derde keer plaats. De finale is op 1 november in Arnhem. Naast de AI geven straks alle omroepen en het publiek punten.
