Google komt met nieuwe AI-functies in zoekbalk

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 21:19
MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google past zijn zoekmachinefunctie aan. Met kunstmatige intelligentie (AI) wordt de bekende zoekbalk opnieuw ontworpen, waarmee het techbedrijf hoopt dat het voor gebruikers makkelijker wordt om vragen te stellen. De verandering werd dinsdag aangekondigd tijdens Google's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O.
Het gaat volgens Google om de "grootste upgrade van onze zoekbalk in meer dan 25 jaar". Gebruikers krijgen in de zoekbalk meer ruimte om te beschrijven waar ze naar op zoek zijn. Ook wordt het mogelijk om naast tekst te zoeken met afbeeldingen, video's en bestanden. Daarnaast kunnen gebruikers vervolgvragen stellen, net als bij verschillende AI-chatbots. Gebruikers krijgen nog steeds een reeks resultaten te zien, zoals nu ook het geval is, verzekert het bedrijf.
Google onthulde ook nieuwe AI-agenten die automatisch informatie in de gaten houden en kunnen attenderen op bijvoorbeeld prijsveranderingen of lokale evenementen. Die functie is later deze zomer beschikbaar.
