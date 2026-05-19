Google-moederbedrijf Alphabet zakt op Wall Street na evenement

NEW YORK (ANP) - Google-moeder Alphabet hoorde dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse techconcern presenteerde tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O een reeks nieuwe mogelijkheden. Zo werd de grootste verandering aan de Google-zoekbalk in ruim 25 jaar aangekondigd. De bekende zoekfunctie wordt uitgebreid met nieuwe AI-opties.

Ook kondigde Google innovaties aan in de Gemini-app, de AI-assistent van Google. Daarnaast kwam het bedrijf met een nieuwe versie van zijn AI-model. Alphabet eindigde 2,3 procent lager.

Verder was de stemming op de Amerikaanse beursvloeren overwegend negatief. De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 0,7 procent lager op 49.363,88 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,7 procent tot 7353,61 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,8 procent tot 25.870,71 punten.

Beleggers bleven voorzichtig door aanhoudende zorgen over de inflatie. Hoge brandstofkosten stuwen de inflatie en beleggers vrezen dat centrale banken de rente moeten verhogen om de stijging van de consumentenprijzen tegen te gaan.

De olieprijzen gingen dinsdag omlaag doordat een Amerikaanse militaire aanval op Iran werd uitgesteld. De olieprijzen schommelen echter nog steeds rond de 110 dollar per vat, doordat er nog geen duidelijk zicht is op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog te beëindigen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van Nvidia. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld presenteert woensdag de kwartaalcijfers. Nvidia en andere chipbedrijven zijn de afgelopen weken nog flink in waarde gestegen door de aanhoudende grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers wachten nu of de resultaten van het bedrijf de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen rechtvaardigen. Nvidia sloot 0,8 procent lager.