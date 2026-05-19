Politie verwijdert activisten van spoor Den Haag Centraal

DEN HAAG (ANP) - De politie is bezig om drie pro-Palestijnse activisten te verwijderen van het spoor, ziet een ANP-verslaggever. Zij hadden zich, ergens tussen sporen 6 en 7, vastgeketend aan een seinpaal.

De drie maken onderdeel uit van een groep van vijf demonstranten, betrokken bij de actie, zegt een woordvoerster van de politie. De vijf worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet en zullen overgebracht worden naar het politiebureau.

De activisten werden van het spoorgedeelte op het perron getild. Daar werd de slijptol erbij gehaald omdat ze aan elkaar vastzaten. Inmiddels worden ze van het perron geleid, zie de ANP-verslaggever.

De politie hoopt dat het treinverkeer op Den Haag Centraal zo snel mogelijk weer op gang kan komen. NS verwacht volgens de actuele reisinformatie nog steeds dat de stremming duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Eerder dinsdag werden al 70 à 80 pro-Palestina-activisten aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. Dat was een steunactie voor de opvarenden van de Global Sumud Flotilla, die onderweg waren voor noodhulp aan Gaza maar onderschept werden door Israël. De aanhoudingen waren omdat de activisten weigerden naar een toegewezen demonstratievak te gaan. Ze waren door de politie weggebracht in bussen, maar de politie vermoedt dat een deel terugkeerde voor deze spooractie.