ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google-moeder Alphabet groeit opnieuw hard dankzij AI

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:46
anp291025353 1
MOUNTAIN VIEW (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het derde kwartaal een fors hogere winst geboekt. Het sterkst groeide de divisie die clouddiensten aanbiedt, geholpen door de snelle groei van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Ook de advertentie-inkomsten die Google opstrijkt met zijn bekende zoekmachine en videoplatform YouTube vielen hoger uit dan een jaar eerder.
De omzet kwam in de maanden juli, augustus en september uit op 102,3 miljard dollar, 16 procent meer dan een jaar eerder. De clouddivisie voerde de omzet met 34 procent op. Hier maken andere AI-bedrijven onder andere gebruik van de software en rekenkracht die Google aanbiedt voor nieuwe toepassingen. Maar met de uitbreiding van eigen AI-overzichten na online zoekopdrachten, speelde kunstmatige intelligentie ook een rol bij de groei van de traditionelere bedrijfsactiviteiten van Google.
De nettowinst kwam uit op bijna 35 miljard dollar, tegenover 26,3 miljard dollar een jaar eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading