Google-moeder Alphabet groeit opnieuw hard dankzij AI

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het derde kwartaal een fors hogere winst geboekt. Het sterkst groeide de divisie die clouddiensten aanbiedt, geholpen door de snelle groei van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Ook de advertentie-inkomsten die Google opstrijkt met zijn bekende zoekmachine en videoplatform YouTube vielen hoger uit dan een jaar eerder.

De omzet kwam in de maanden juli, augustus en september uit op 102,3 miljard dollar, 16 procent meer dan een jaar eerder. De clouddivisie voerde de omzet met 34 procent op. Hier maken andere AI-bedrijven onder andere gebruik van de software en rekenkracht die Google aanbiedt voor nieuwe toepassingen. Maar met de uitbreiding van eigen AI-overzichten na online zoekopdrachten, speelde kunstmatige intelligentie ook een rol bij de groei van de traditionelere bedrijfsactiviteiten van Google.

De nettowinst kwam uit op bijna 35 miljard dollar, tegenover 26,3 miljard dollar een jaar eerder.