ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Door Yeşilgöz voorgesteld 'centrumrechtse' kabinet lijkt mogelijk

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:41
anp291025351 1
DEN HAAG (ANP) - Het door VVD-leider Dilan Yeşilgöz vaak voorgestelde "centrumrechtse" kabinet is volgens de exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL mogelijk. D66, CDA, VVD en JA21 lijken gezamenlijk uit te komen op 78 zetels.
Of die coalitie er ook komt, moet blijken tijdens de formatie, waar D66-leider Rob Jetten mogelijk aan mag beginnen als D66 daadwerkelijk de grootste partij wordt. Jetten en JA21-leider Joost Eerdmans hebben al vaker aangegeven dat een samenwerking niet hun eerste keuze is. De partijen liggen op onder meer energie en klimaat ver uit elkaar.
Een brede middencoalitie waar JA21 wordt vervangen door GroenLinks-PvdA is ook mogelijk, maar de VVD heeft regelmatig aangegeven dat niet te zien zitten.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading