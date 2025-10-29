Door Yeşilgöz voorgesteld 'centrumrechtse' kabinet lijkt mogelijk

DEN HAAG (ANP) - Het door VVD-leider Dilan Yeşilgöz vaak voorgestelde "centrumrechtse" kabinet is volgens de exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL mogelijk. D66, CDA, VVD en JA21 lijken gezamenlijk uit te komen op 78 zetels.

Of die coalitie er ook komt, moet blijken tijdens de formatie, waar D66-leider Rob Jetten mogelijk aan mag beginnen als D66 daadwerkelijk de grootste partij wordt. Jetten en JA21-leider Joost Eerdmans hebben al vaker aangegeven dat een samenwerking niet hun eerste keuze is. De partijen liggen op onder meer energie en klimaat ver uit elkaar.

Een brede middencoalitie waar JA21 wordt vervangen door GroenLinks-PvdA is ook mogelijk, maar de VVD heeft regelmatig aangegeven dat niet te zien zitten.