Google moet 20 miljoen euro betalen aan Belgische uitgever Rossel

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 22:28
PARIJS (ANP/BELGA) - Het Amerikaanse internetconcern Google moet de Belgische mediagroep Rossel een schadevergoeding van iets meer dan 20 miljoen euro betalen. Dat heeft een rechtbank in Parijs beslist. Google gaat in beroep.
Rossel geeft in België onder andere Le Soir en Sudinfo uit en is in Frankrijk de op twee na grootste uitgever van regionale dagbladen. De groep beschuldigde Google van concurrentieverstorende praktijken in de advertentietechnologiesector.
De zaak loopt al enkele jaren en volgt op een straf voor Google in 2021 van de Franse mededingingsautoriteit voor misbruik van een dominante positie op de onlineadvertentiemarkt.
Rossel kreeg nu maar gedeeltelijk gelijk van de rechtbank, die verschillende claims afwees. De Belgische groep had een schadevergoeding van in totaal 832 miljoen euro geëist.
"We merken op dat de rechtbank het overgrote deel van de buitensporige eisen heeft afgewezen", zegt een woordvoerder van Google. "Toch zijn we het niet eens met het vonnis in zijn geheel en tekenen we beroep aan."
