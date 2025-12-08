Trump helpt boeren met 12 miljard dollar aan eenmalige betalingen

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft een hulppakket van 12 miljard dollar aangekondigd voor Amerikaanse boeren. Hij presenteerde het geld tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis als "brugbetalingen", bedoeld om boeren door de overgangsperiode te helpen tussen het afbouwen van het beleid van voormalig president Joe Biden en het nieuwe beleid van Trump.

De middelen komen uit de Amerikaanse invoerheffingen. Het grootste deel van dat geld, tot 11 miljard dollar, gaat naar akkerbouwers via eenmalige betalingen.

Boerenorganisaties en Republikeinse parlementariërs uit landbouwstaten hadden om deze steun gevraagd, deels om de boeren te helpen bij de aanschaf van zaden, kunstmest en andere benodigdheden voor het volgende teeltseizoen. De Amerikaanse voedselproducenten hadden dit jaar te maken met recordoogsten, maar verloren miljarden dollars aan sojaverkopen aan China, nadat het land deze herfst tijdens vastgelopen handelsgesprekken was overgestapt op Zuid-Amerikaanse leveranciers.

Milieuregels

Trump gaf ook aan dat landbouwmachines te duur zijn geworden en dat zijn regering tractorfabrikanten zal helpen door een deel van de milieuregels die op hen van toepassing zijn te schrappen. "Wij gaan ook de tractorbedrijven - John Deere en alle andere bedrijven die landbouwmachines maken - veel van de milieubeperkingen op hun apparatuur wegnemen. Het is belachelijk", zei de president tijdens een rondetafelbijeenkomst.

Bij het evenement waren onder andere minister van Financiën Scott Bessent en minister van Landbouw Brooke Rollins aanwezig, evenals leden van het Congres. Ook waren er boeren aanwezig die runderen houden en gewassen verbouwen zoals maïs, katoen, soja, rijst, tarwe en aardappelen.