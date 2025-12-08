Paramount en Warner omhoog na overnamestrijd, Netflix weer omlaag

NEW YORK (ANP) - Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery (WBD) stegen maandag op Wall Street, nadat de overnamestrijd rond WBD verder opliep. Entertainmentconcern Paramount deed vlak voor de beursopening een vijandig bod op WBD, met een hogere waarde dan het vorige week geaccepteerde bod van Netflix. Paramount eindigde 9 procent hoger en WBD won 4,4 procent. Netflix ging verder omlaag met een min van 3,4 procent.

Paramount bracht een overnamebod uit van 108,4 miljard dollar om WBD in zijn geheel over te nemen. Het bod biedt aandeelhouders 18 miljard dollar meer dan de bieding van streamingdienst Netflix.

De Dow-Jonesindex eindigde de eerste handelsdag van de nieuwe week 0,5 procent lager op 47.739,32 punten. De S&P 500-index verloor 0,4 procent op 6846,51 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 23.545,90 punten.

President Donald Trump waarschuwde dat de geplande overname van Warner Bros. Discovery door Netflix mogelijk op bezwaren van mededingingstoezichthouders stuit. Volgens Trump kan het marktaandeel van het samengevoegde bedrijf te groot worden. Netflix wil de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max van Warner Bros. Discovery overnemen, maar niet de divisie die de televisiekanalen omvat. Paramount, dat al langer probeert WBD in te lijven, wil het bedrijf in zijn geheel hebben.

Het aandeel Netflix verloor vrijdag al bijna 3 procent na aankondiging van de overname en Warner Bros. Discovery steeg toen ruim 6 procent.

Beleggers verzilverden maandag een deel van hun winsten van vorige week, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De centrale bank begint dinsdag aan de tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed woensdag de leenkosten voor de derde keer op rij gaat verlagen.

De Amerikaanse beursgraadmeters sloten vrijdag licht hoger en boekten de tweede weekwinst op rij. De stemming werd gesteund door een meevallend inflatiecijfer. Dat cijfer verstevigde de verwachting dat de Fed de rente verder gaat verlagen.

Confluent maakte een koerssprong van 29 procent omhoog. Techconcern IBM (plus 0,4 procent) neemt het data-infrastructuurbedrijf over voor 11 miljard dollar. Het gaat om een van de grootste aankopen van IBM in de afgelopen jaren.

Nvidia werd 1,7 procent meer waard. Het Amerikaanse ministerie van Handel staat binnenkort toe dat de zogeheten H200-chips van het chipconcern naar China worden geëxporteerd, meldde nieuwssite Semafor op basis van bronnen.