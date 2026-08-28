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Google past spambeleid in Europa aan om EU-boete te voorkomen

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 9:24
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MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR) - Google past zijn spambeleid in Europa aan. Daarmee wil de Amerikaanse techgigant tegemoetkomen aan zorgen vanuit de Europese Unie en een boete wegens machtsmisbruik voorkomen.
Uitgevers hadden bij de EU geklaagd over het beleid van Google rond misbruik van de reputatie van websites. Volgens de EU is aangetoond dat het spambeleid van Google websites en inhoud van nieuwsmedia en andere uitgevers in de zoekresultaten lager liet rangschikken als op deze websites ook inhoud van commerciële partners stond.
Google laat vrijdag weten dat vanaf zondag handmatige maatregelen om websites lager in de zoekresultaten te plaatsen niet meer van toepassing zijn op gebruikers in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
Vanwege de zorgen over het beleid begon de Europese Commissie een onderzoek op grond van de Wet digitale markten (DMA). Overtredingen kunnen bedrijven boetes opleveren die oplopen tot 10 procent van hun wereldwijde jaaromzet.
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