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Jetten condoleert Noorse premier met overlijden koning Harald

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 9:27
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten heeft zijn Noorse evenknie Jonas Gahr Støre "onze gevoelens van medeleven overgebracht" over het overlijden van koning Harald. "Hij zal herinnerd worden als een vorst met een grote betrokkenheid bij het Noorse volk, die altijd op zoek was naar verbinding en meebewoog met de tijdsgeest", schrijft de minister-president.
Ook wenst de D66'er de Noorse koninklijke familie en de inwoners van dat land "veel sterkte in deze verdrietige tijd" toe. Hij benoemde ook dat Nederland een "warme band" heeft met Noorwegen en dat de koninklijke families een "bijzondere vriendschap" hebben.
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