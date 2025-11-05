Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

We sprenkelen het over onze salade, dippen er brood in, maar gooien het leeuwendeel in de wok of braadpan: olijfolie. Het goedje is supergezond, want het zit bomvol enkelvoudig onverzadigde vetten en vitamine E; en dat is goed voor je hart en bloedvaten. Maar pas op: niet elke olijfolie is geschikt om in te bakken.

In de supermarkt vind je grofweg drie soorten olijfolie:

– Vierge olijfolie: eerste koude persing, puur en onbewerkt.

– Extra vierge olijfolie: nóg zuiverder, lagere zuurgraad, hogere kwaliteit, goudgroene kleur.

– Gewone olijfolie (traditioneel/classico): een mix van geraffineerde olie en vierge olie.

Geraffineerd betekent: verhit tijdens productie, waardoor smaak verloren gaat.

Let op het rookpunt

Extra vierge is dus de koningin onder de olijfolie. Maar dat betekent niet dat het altijd de beste keuze is. Bij bakken, wokken en braden loopt de temperatuur makkelijk op tot 180–230°C. Extra vierge olijfolie heeft meestal een laag rookpunt (rond 180°C). Verhit je de olie te hard, dan verbrandt ze en dat geeft een vieze smaak. Er kunnen zelfs ongezonde stoffen vrijkomen.

Olijfoliespecialist Anita legt uit aan consumentenplatform Radar: “Koud geperste olijfolie is op mechanische wijze verkregen. Dit betekent dat het hittepunt op een lagere temperatuur ligt. Dat betekent dat deze niet geschikt is om in te bakken.”

Extra vierge bewaren voor salades

Volgens Anita gebruik je de hoogkwalitatieve extra vierge-variant vooral koud: “Als je snel iets bakt en niet te lang op hoge temperatuur kookt, dan kan het wel. Koud geperste olie is rijk aan smaak en wordt dus voornamelijk gebruikt bij salades. Bij warm gebruik verlies je veel van de smaak.” Kijk op het etiket. Staat er vierge of extra vierge? Dan zit je goed. Staat het er niet? Dan is het gewone olijfolie, prima voor warme bereidingen. Een kind kan de was doen.

Kortom:

Extra vierge → koud gebruiken

Gewone olijfolie → bakken & braden

Zo krijg je het beste van beide werelden: gezonde vetten én maximale smaak. Bon appétit!