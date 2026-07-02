Google verliest ook bij hoogste rechter strijd tegen megaboete EU

LUXEMBURG (ANP) - Het hoogste gerechtshof van de Europese Unie heeft een recordboete van 4,1 miljard euro in stand gehouden die de Europese Commissie aan Google had opgelegd. Het Europees Hof van Justitie verwierp donderdag het hoger beroep van het Amerikaanse techbedrijf, waarmee Google tevergeefs had geprobeerd de boete ongedaan te maken.

Google moest van de EU in 2018 de megaboete betalen vanwege het wegdrukken van concurrenten op telefoons die met zijn besturingssysteem Android werken. Een eerder beroep tegen de geldstraf leidde ertoe dat de aanvankelijke boete van ruim 4,3 miljard euro iets werd verlaagd. Maar de geldstraf was voor het grootste deel terecht, oordeelde het Gerecht van de EU toen al.

"Deze uitspraak houdt onvoldoende rekening met onze aanzienlijke investeringen om ervoor te zorgen dat Android open, interoperabel en gratis blijft", reageert een Google-woordvoerder. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren voor miljarden aan EU-boetes gekregen wegens machtsmisbruik.