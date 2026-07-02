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Ministerie onderzoekt systeem rond volmachtstemmen na Gorinchem

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 10:27
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DEN HAAG (ANP) - Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laat onderzoek doen naar het systeem van stemmen per volmacht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de CDA-minister dat internationale waarnemers kritisch waren op de volmachten en dat nader onderzoek daarom nodig is.
In de Zuid-Hollandse plaats Gorinchem werden eerder dit jaar mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. Na de signalen daarover besloot de gemeenteraad om de stembusgang over te doen. Inmiddels zijn zes mensen aangehouden.
Het onderzoek richt zich niet alleen op Gorinchem, maar ook op hoe groot het risico op misbruik van het systeem is en wat voor maatregelen genomen kunnen worden.
Volgens Heerma maakt de situatie in Gorinchem ook duidelijk dat het systeem goed werkt. "Er wordt gesignaleerd dat er mogelijk sprake is van ronselen en vervolgens wordt er aangifte van gedaan."
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