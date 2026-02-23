ECONOMIE
VS innen vanaf dinsdag geen illegaal verklaarde heffingen meer

door anp
maandag, 23 februari 2026 om 8:07
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten innen vanaf dinsdag 00.01 uur (lokale tijd) geen heffingen meer die het Amerikaanse hooggerechtshof illegaal heeft verklaard. Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbewaking CBP meldt in een bericht aan vervoerders dat het alle tariefcodes die verband houden met de onwettig verklaarde importheffingen van president Donald Trump zal deactiveren.
In het bericht staat niets over mogelijke terugbetalingen voor importeurs. Ook geeft het agentschap geen reden waarom het maandag nog doorgaat met het innen van de illegaal verklaarde tarieven.
Het hooggerechtshof oordeelde vrijdag dat Trump zijn bevoegdheden heeft overschreden door voor de tarieven een noodwet uit 1977 toe te passen. Veel door hem ingestelde tarieven zijn daarom onwettig.
Het stopzetten van de inning valt samen met de invoering van een nieuwe wereldwijde heffing van 15 procent door Trump. Die heffingen baseerde de president op een andere wet.
