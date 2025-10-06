Goud nadert record van 4000 dollar na shutdown overheid VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Goud nadert een recordprijs van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram). De goudprijs stijgt al langer, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid die voortduurt. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.

Een troy ounce goud was maandagochtend ongeveer 3935 dollar waard. Dit jaar is de goudprijs al met zo'n 50 procent gestegen, mede door onzekerheid over het beleid van president Donald Trump. De onzekerheid is groter geworden nu de publicatie van de werkgelegenheidscijfers is vertraagd. Die cijfers hadden vrijdag moeten komen, maar de publicatie is door de overheidssluiting uitgesteld.

Als gevolg daarvan zijn de economische vooruitzichten in de Verenigde Staten minder duidelijk. Vorige week kwam loonstrookverwerker ADP al met tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven, waardoor de verwachting voor meer renteverlagingen door de Federal Reserve verder werd versterkt.