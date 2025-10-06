Forse winst Nikkei-index na verkiezing leider Japanse partij

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Nikkei-index op de aandelenbeurs in Tokio ging maandag flink omhoog na de verkiezing van Sanae Takaichi tot leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Zij kan de nieuwe premier van Japan worden. De conservatieve Takaichi is een voorstander van stimulering van de economie en meer defensie-uitgaven.

De Nikkei won bijna 5 procent. Tot de grootste winnaars behoorden defensietoeleveranciers zoals Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Japan Steel Works en IHI Corp met plussen van meer dan 12 procent. Ook chipbedrijven deden het goed. Zo steeg toeleverancier aan de chipindustrie Advantest ruim 12 procent en chipproducent Tokyo Electron won 8 procent.

De 64-jarige Takaichi werd afgelopen week verkozen tot nieuwe leider van de LDP, de grootste partij in het Japanse parlement. Ze staat ook bekend als voorstander van kernenergie. Bedrijven actief met kerncentrales, zoals Kansai Electric Power en Tokyo Electric Power, stegen tot 6,5 procent.