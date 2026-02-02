Goudbedrijven hoger op Wall Street ondanks prijsval edelmetalen

NEW YORK (ANP) - De goud- en zilverproducenten gingen maandag omhoog op de beurzen in New York, ondanks de aanhoudende uitverkoop van edelmetalen. De prijzen van goud en zilver doken verder omlaag na de historische koersval op vrijdag. Goud koerst af op de grootste driedaagse prijsdaling sinds 1980, na de eerdere recordbrekende rally in het edelmetaal. Zilver werd de afgelopen drie handelsdagen 40 procent goedkoper.

Goudproducenten als Barrick Mining, Newmont en Kinross Gold stegen tot 3,4 procent, na koersverliezen van tot 12 procent op vrijdag. Hecla Mining, het grootste zilvermijnbouwbedrijf in de Verenigde Staten, klom 0,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 49.001 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6940 punten en techbeurs Nasdaq daalde een fractie tot 23.458 punten.