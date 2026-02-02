Duitse bierverkopen bereiken dieptepunt

FRANKFURT (ANP/DPA) - De verkoop van Duits bier is vorig jaar gedaald naar een dieptepunt. Veel consumenten houden hun hand op de knip en alcoholvrije opties winnen in ons buurland aan populariteit.

Duitse brouwerijen verkochten vorig jaar bij elkaar opgeteld ongeveer 7,8 miljard liter bier. Dat is de laagste hoeveelheid sinds de registratie begon in 1993, volgens het Duitse statistiekbureau Destatis. Bij de cijfers zijn alcoholvrije biervarianten niet meegeteld. Ongeveer 82,5 procent van het in Duitsland geproduceerde bier wordt in het land zelf verkocht.

De verkopen dalen al jaren. Het niveau van vorig jaar ligt nog onder de pandemiejaren 2020 en 2021, toen de toegang tot bars en restaurants werd beperkt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De Duitse brouwersfederatie DBB wijst ook op een slecht consumentenklimaat. "Net als detailhandelaren en restaurants voelen brouwerijen de effecten van de massale terughoudendheid van consumenten", zei DBB-directeur Holger Eichele.